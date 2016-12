Bibel statt Böller.

In Österreich sticht ein Asylwerber auf eine Bibelvorleserin ein.

In der deutschen Systempresse wird das Attentat mit keiner Silbe erwähnt. Und jetzt jetzt warten wir auf eine tadelnde Stellungnahme von unseren Kirchenfürsten (Marx, Woelki oder Bedford-Strohm …..), warum diese „fundamentalistische“ Frau es gewagt hat, diesen armen Flüchtling zu provozieren, gar zu missionieren! Das alles wundert überhaupt nicht mehr. Niemand muß Christ werden, aber wer bei uns leben will, muss das Christentum akzeptieren! Der Bibel verdankt er, dass wir ihm helfen. „Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.“ Levitikus 19,34