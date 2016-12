Carrie Fisher, Prinzessin Leia aus der Star Wars Serie ist tot.

2016 wird sowas wie der Club 27. Carrie Fisher ist jetzt im Alter von 60 Jahren verstorben. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in den „Star Wars“-Filmen berühmt wurde, hatte zuletzt in einem Flugzeug einen schweren Herzinfarkt erlitten. Davon hat sie sich nicht mehr erholt. Anteilnahme für die Angehörigen. Die größte und mutigste Film-Prinzessin aller Zeiten ist von uns gegangen. In diesem traurigen Jahr 2016 sind viele Prominente von dieser Welt gegangen.

Übrigens, es sind noch weitere 59.361.619 Personen bis jetzt in diesem Jahr verstorben. Wenn es um ( von uns vermiedenen) Tabuthemen wie Krankheit, Sterben und um den Tod geht, sind alle Menschen gleich. Wir haben keine Antworten. Die Opfer von Terroranschlägen und den Kriegen in diesem Jahr tauchen in obiger Liste ebenso wenig auf, wie etwa die Menschen, die als Geflüchtete im Meer ertrunken sind. 2016 ist nicht wirklich „grausamer“, als andere Jahre. Und Sprüche wie „Möge die Macht mit dir sein“, helfen schon gar nicht, denn für Tost, Hilfe und Wunder ist der Herr über Leben und Sterben, der allmächtige und persönliche Gott Jesus Christus, zuständig. Die übernatürlichen Fähigkeiten der Yedi-Ritter aus »Star Wars« – »Möge die Macht mit dir sein!« – geben kein ewiges Leben. Jesus allein hat die Macht zu retten und zu richten.