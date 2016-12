Die Meinungselite überschätzt sich selbst und steht jetzt vor dem Scherbenhaufen ihrer Meinungsmache.

«Unsere Welt ist eine Katastrophe, aber je älter ich werde, desto näher bin ich Gott. Wenn ich schlafe, spricht er zu mir. Er lacht über die Menschheit. Er wartet. Er hat viel Zeit.» Kirk Douglas 100 Jahre

Die sogennanten Eliten, die sich für Meinungserzeuger („opinion makers“) halten, machen viel Dampf, der von der Presse als im Stein gemeisselte Wahrheiten weiterverbreitet wird. Manchmal war es solchen intellektuellen bzw. pseudointellektuellen Eliten gelungen, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen und zu ändern.

Unübersehbar ist dies bei den Mainstream Polit-Talkshows, bei Maischberger, Lanz usw. usf.. Das sind kaum mehr Auseinandersetzungen, sondern erscheinen mehr und mehr als abgesprochene Dozierstunden, deren Fazit im voraus festgelegt wurde. Immer ähnlicher einer Kirchenkanzel, wovon herab über Gut und Böse unterrichtet wird. Ist hier die Theologie die Basis, ist es dort der (theoretische) humanistische Imperativ. Ich würde meinen, ein Problem der öffentlich-rechtlichen Medien, die finanziell abgesichert in eine grandiosen Irrtum als angebliche Meinungselite abgedriftet sind. Die politischen und medialen Macher sind mit ihrem Versagen in der Realität angekommen. Nur Wenige wollen das wahrhaben. Nimmt man das Beispiel EU, so ist doch offensichtlich, daß weder das Projekt Schengen noch das Projekt Euro funktionieren. Im Gegenteil, sie richten einen ungeheuren Schaden an. Der Brexit und Trump usw. waren genau dafür die Quittung. Die Propagandaorgien der Eliten verlieren mit jedem weiteren Male an Wirksamkeit. Zuletzt und vor allem in Kosovo, Kuwait und Irak, wo ja mal Babys an Wänden zerschmettert wurden, mal in serbischen KZ’s Massenmorde begangen und dann wieder böse Masterminds aus dem Irak wie in einem schlechten James Bond-Film mit MD-Waffen die Welt unterjochen wollten. Stets ist die Glaubwürdigkeit der Schreberlinge weiter gesunken. Wohl dem, der sich bewußt ist, dass die Bibel die Wahrheit ist. Die Bibel ist unzerstörbar. Kein Buch in der gesamten Geschichte hat so viele Versuche, es zu vernichten, überstanden. Das Alte und das Neue Testament haben die Zeit überdauert, darunter Texte, die 3000 Jahre alt sind. Auch wenn die ursprünglichen Manuskripte der einzelnen biblischen Bücher verloren gegangen sind, wurden im Laufe der Jahrhunderte Tausende von Kopien hergestellt und sind erhalten geblieben. Da Tausende von frühen Angaben der gesamten Bibel oder Teilen von ihr exestieren, glauben Wissenschaftler, dass sie fast 99.9 Prozent der ursprünglichen fehlerlosen Textes wiedergewinnn konnten. Beachte, was Gott in Bezug auf sein Wort in Jesaja 40,8 verspricht :“Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.“

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit.

(2.Timotheus 3,16)

Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens.

(Hebräer 4,12)

www.bibelgratis.de/