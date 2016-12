Horror in Berlin und das Mitten in der Weihnachtszeit.

„Die Hoffnung für die Welt wird nicht aus der Welt, sondern von außen kommen.“ – Timothy Keller

„Da geht man zum Weihnachtsmarkt und kommt nicht mehr wieder; die Welt ist krank und ohne Medizin.“

„Fürchtet euch nicht […] Große Freude fürs ganze Volk. […] ein Retter für euch. […] Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens.“ Das sind die Worte der Engel bei den Hirten kurz nach der Geburt Jesu. Noch nie klangen die Worte vielleicht so dicht an dein Ohr wie jetzt.

Frieden auf Erden, weil wir keinen Frieden bringen können. Die Liebe kommt in unsere Welt, weil wir keine Liebe erschaffen können. Hoffnung für die Welt, weil unsere Hoffnung nicht tragen konnte.

Doch an Weihnachten wird deutlich, dass Licht in unsere Dunkelheit kommt. Wirklich! Real! Gott neigt sich tief hinab zu einer verlorenen, verwundeten und dennoch geliebten Welt. Er wird Mensch. Er ist uns nicht fern. Und er kommt nicht stark und besonders, sondern so schwach, wie wir sind. Wir wünschen uns, dass diese Friedensbotschaft in deinem Herzen Ruhe bringt und Gott dadurch wieder andere Menschen beruhigt. 365 STEPS