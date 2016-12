"Ein neues Herz" - Lied zur Jahreslosung 2017 - Ein neues Herz



Text (zu Hesekiel 36,26) und Musik: Gottfried Heinzmann, Hans-Joachim Eißler



© 2016 buch+musik, ejw-service gmbh, Stuttgart



Zum Kommentar von Hans-Joachim Eißler: /youtu.be/80gyfeF5qHo



Begleitmaterial zum Lied (Gratis-Download): www.jahreslosung.net

Noten, Liedtext, Chorsatz, Klaviersatz, Leadsheet, mp3, Instrumental-Playback, Bläsersatz, Musikvideo, Videokommentar, Gedanken zum Lied.



Micha Schulze (Gesang)

Desirée Rebmann (Gesang)

Heiko Koengeter (Gitarren)

Hans-Joachim Eißler (Tasten, Programming)



Produziert und arrangiert von Hans-Joachim Eißler.

Abgemischt von Heiko Koengeter und Hans-Joachim Eißler.

Gemastert von Heiko Koengeter.



Aufgenommen im VorwärtsKasten in Metzingen von Hans-Joachim Eißler (Tasten, Programming) und in Königsbach von Heiko Koengeter (Gitarren). Gesang aufgenommen von Kilian Mohns in den Tin Roof Studios in Stuttgart.



Video-Konzept: Heidi Frank, Julian Meinhardt

Video-Produktion: empathy productions

Kamera: Joshua Lehmann, Mathias Schweikert, Hannes Fritz, Stefan Meier

Video-Schnitt: Stefan Meier



Schauspieler: Ed Einsiedler (Hauptrolle), Hannah Häberle (Gebärden), Julia Mertens (Nebenrolle), Hannes Fritz (Nebenrolle)



Wir bedanken uns bei allen beteiligten SchauspielerInnen von ganzem Herzen für ihre Zeit, ihr Engagement, die teilweise langen Anfahrtswege am frühen Morgen und die Heimwege am späten Abend. Ein Dank geht auch an die Bauer Studios in Ludwigsburg für die unbürokratische und vertrauensvolle Vermietung ihrer Räumlichkeiten für den Dreh. Last not least: Danke für den gemeinsamen Weg und die zusätzlichen Meilen an die Jungs von empathy productions.



Bewegtbild-Nachweis Projektion + Overlay:

1:54-2:26: © ShutterStock



Gottfried Heinzmann war Leiter des EJW (2008-2016). Hans-Joachim Eißler ist Landesreferent bei musikplus (Popularmusik im EJW).

www.ejwue.de

www.musikplus.de



www.outtake-movement.de (Micha Schulze)

www.souldevotion.de/music/ (Desirée Rebmann)

www.vincent.believing.de (Heiko Koengeter)



Die Jahreslosung 2017 lautet: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.“ (Hesekiel 36,26).



Weitere Infos und Materialien zur Jahreslosung unter www.jahreslosung.net.