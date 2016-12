Mein Mitgefühl den Opfern und den Angehörigen der 9 Toten des Unfalls oder des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt.

Was ein schrecklicher Tag. Russischer Botschafter getötet, Schießerei in Zürch, LKW rast in einen Weihnachtsmarkt… Weihnachten, das Fest der Liebe, oder wie war das? Sind die schweren Zeiten, die uns das Wort Gottes für die letzte Zeit ankündigt auch bei uns angekommen? Natürlich eine Tragödie und mein Mitgefühl den Angehörigen; aber vorschnelle Reaktionen bringen niemanden weiter. Wohl dem, der in Gott geborgen ist und beten kann. Großer Gott segne alle Verletzten, alle Helfer und vorallem die Angehörigen der Verstorbenen.