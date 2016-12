Polizeischutz für Weihnachtsgottesdienste hat sich doch keiner gewünscht. Und dennoch haben wir ihn bekommen.

Kann man sich ein groteskeres vorstellen, als in einer von Schwerbewaffneten geschütze Weihnachtsgottesdienste in denen Prediger von weihnachtlicher Gewaltlosigkeit reden. Zu Weihnachten begaben sich die Eliten des Landes unter Polizeischutz in die Kathedralen, um scheinbar dem Höchsten zu danken. Die Predigten der von ihnen bezahlten Bischöfe, welche die Gewaltlosigkeit predigten und zur Nächstenliebe aufriefen, fanden das Wohlgefallen der Geldgeber.

Die Volksvertreter riefen – assitiert von ihren Hofnarren – ihrererseits das gemeine Volk dazu auf, Ruhe zu bewahren, weiterhin brav das Bruttoinlandsprodikt zu mehren und keinesfalls auf verantwortungslose Marktschreier hereinzufallen, die ihnen weismachen wollten, eine Besserung der Verhältnisse sei im Bereich des Möglichen. Anschließend ließen sich die linksgrünen Politaktivisten in Talarsverkleidung oder Maßanzügen in ihren gepanzerten Limousinen, eskortiert von schwerbewaffnete Sicherheitskräften, in ihre gut bewachten Domizile geleiten. Die Hofnarren applaudierten pflichtschuldigst und bald werden sie wieder gewählt, die Anführer des Untergangs. Unter alldem Weihnachtswahn, Weihnachtsduft, Weihnachtspunsch, Weihnachtswirbel ist uns als Gesellschaft doch irgendwie die Ursache verloren gegangen. Hallo Leute: Gott wurde Mensch. Zu Weihnachten ist Jesus Christus geboren. Der Himmel bircht in unsere Welt hinein, Engel verkünden die Geburt des Erlösers, des Messias, des seit Jahrtausenden erwarteten Herrn. Wer sich der Krippe im Glauben naht, vernimmt ein „Fürchtet euch nicht,“, denn Gott ist ein Kind geworden, hat das Menschsein auf sich genommen, setzt sich uns aus. Er kann alles in deinem Leben verändern – er allein kann unsere hilflos verängstigte Welt retten. Unglaublich, aber wahr.