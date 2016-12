Scheinheiligkeit an Weihnachten.Das ganze Jahr nimmt man die Pille und treibt ab und dann singt man „Ihr Kinderlein kommet“.

Europa ist im Begriff zu sterben, da es Nein zum Leben gesagt hat. Europa hat sich für Empfängnisverhütung, für die Abtreibung ungeborenen Lebens und für die homosexuelle Ehe entschieden. Das waren die drei falschen Entscheidungen, die zum demografische Wandel mit all seinen Folgen geführt haben. Europa altert sich in die soziale und finanzielle Pleite. Besonders in Deutschland wurden in den letzten 40 Jahren zu wenig Kinder geboren. Gleichzeitig werden die Menschen in unserem Land immer älter. Der Staat wird in Zukunft nicht mehr alle sozialen Leistungen übernehmen können. Jeder Bürger, der es sich leisten kann, wird in Zukunft privat vorsorgen müssen. Das Verhältnis von Rentnern/ Arbeitnehmern wird sich in rasender Zeit VERDOPPELN! Zuwanderung (die vorgebliche „Lösung“ unserer Politikerkaste) kann bestenfalls im Falle von HOCHQUALIFIZIERTER Zuwanderung eine Entlastung der Sozialsysteme bringen. Diese spielt aber (abgesehen von den aktuellen Folgen der Eurokrise) in Deutschland keine Rolle. Unsere Politiker als opportunistische Karrieristen sind aber nicht in der Lage, die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Katastrophe mit Ansage!

Ein Professor schilderte seinen Medizinstudenten folgenden Fall: „Stellen sie sich vor, eine Frau hat bereits acht Kinder, fünf davon sind behindert, drei sind taub, zwei blind, der Vater ist ein Trinker, die Mutter hat Syphilis und ist in Erwartung eines weiteren Kindes. Würden sie zu einer Abtreibung raten?“ Viele der Studenten dachten, dass in solch einem Fall medizinische und soziale Indikationen eine Abtreibung rechtfertigten. Der Arzt sagte dann: „Meine Damen und Herren, ich gratuliere Ihnen! Sie haben soeben Ludwig van Beethoven umgebracht!“