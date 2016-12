Terroranschlag provoziert Sprechblasen. Einschläfern als Krisenbewältigung.

Jeder Medienkonsument weiß genau, was jetzt wieder kommt, besser gesagt, wie es weitergehen wird. Wortblasen werden massenhaft ausgestossen: „tief betroffen“, „unsere Anteilnahme“, „wir fühlen mit den …“, „nicht verallgemeinern“, „mit der ganzen Härte des Gesetzes“, „weltoffen, tolerant, menschenfreundlich“, „Brandstifter“, „rechte Hetzer“, „facebook“, „AfD“. – „Täterin Merkel“, „Mittäter etablierte Parteien“, „Blut an den Händen“, „Totalversagen“, „Widerstand“, „muss weg“, „von Anfang an gesagt“, „das Fass ist voll“, „alles Verbrecher“, „Ausländer raus“, „gehören nicht zu Deutschland“, „Burka“, „Islam“, „soziale Hängematte“, „auf unsere Kosten“. – „nach dem Anschlag“, „Zeitenwende“, „Köln 2.0″, „posthuman“, „Krieg der Religionen“, „Gefahr des …“, „Werte“. Und die Leute sind weiterhin ratlos. Was viele Leute vermissen, ist das, was Politiker eigentlich machen müssten. Politiker haben die Aufgabe Lösungen zu erarbeiten, die uns in Zukunft vor solchen Situationen schützen sollen. Sie haben keine Antworten mehr. Darum diese leeren Worthülsen. Bis zur nächsten Katastrophe. Wie Thomas de Maizière so schön zu sagen pflegte: „Wir werden mit dem Terror leben müssen“, dass scheint die alternativlose Lösung unserer Regierung zu sein. Wo ist der Aufruf zur Umkehr?