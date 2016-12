Unschuldigen Kinder von Bethlehem klagen uns an.

„Herodes befahl, in Bethlehem und Umgebung alle kleinen Jungen bis zu zwei Jahren zu töten.“ (Matthäusevangelium 2,16) – Von Theo Lehmann

Herodes war ein Waisenknabe gegen das, was heute läuft. Weltweit 45 Millionen getötete Kinder pro Jahr. Bei uns töten nicht Soldaten, sondern Ärzte. Nicht im Auftrag von Herodes, sondern der Mütter bzw. der Frauen, die, um nicht Mutter werden zu müssen, lieber zu Mördern ihrer Kinder werden. Bei uns weinen die Mütter nicht wie in Bethlehem. Sie lassen sich stolz in der Zeitung ablichten: „Ich habe abgetrieben.“

Wir haben wenig Grund, uns über Herodes aufzuregen. Die Herodesgesinnung – Macht gebrauchen, Störenfriede töten, nur an sich denken – steckt in uns allen. Aus dieser Gesinnung kommen alle Sinnlosigkeiten dieser Welt.

Was wir brauchen, ist eine neue Gesinnung. Die Bibel schlägt vor: „Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus war.“ Wie war er? Gott gehorsam, liebend, vergebend. Was hat es ihm gebracht? Hass, Leiden, Kreuzigung. Und jeder sollte sich im Klaren sein: Wer mit Jesus geht, riskiert, dass es ihm auch an den Kragen geht. Deshalb ist die Dudelei, die aus Weihnachten eine harmlose Pfefferkuchenparty macht, so verlogen.

„… groß Pein und Marter viel“

An der Krippe fühlen sich alle wohl. Mit Recht. Ist doch gut, wenn’s wenigstens einen Tag im Jahr gibt, an dem die Waffen schweigen. Ist doch gut, dass wir uns an Gottes Liebe freuen können wie die Kinder.

Aber der Weg, der an der Krippe anfing, hat am Kreuz geendet. Das Kreuz ist aus dem gleichen Holz wie die Krippe. Es wirft seinen riesigen Schatten über die Menschheit seit Jahrhunderten. Wer das vergisst, sollte an der Krippe etwas vorsichtiger sein.

In einem alten Adventslied heißt es: „Und wer dies Kind mit Freuden umfangen, küssen will, muss vorher mit ihm leiden groß Pein und Marter viel.“ (Theo Lehmann)

Um die Abtreibung und im weiteren auch PID, Euthanasie etc. zu etablieren ist eine Redefinition von MENSCH nötig und wird auch propagiert. Embryionen, Kranke , Alte, sowie vermeintlich Mißgestaltete und Behinderte sind keine Menschen mehr im aufgeklärten Zeitalter der Selbstbestimmung und Selbstzerstörung.

Ja, das gab es schon Mal. Es gab eine Zeit, da wurden den Menschen jüdischen Glaubens das Menschsein per Redefinition abgesprochen, als Untermensch klassifiziert. Nach ausreichender Propaganda in dieser Hinsicht war es dann möglich diese „Kreaturen“ sogar industriell zu beseitigen, ohne daß die Öffentlichkeit laut aufgeschrien hätte.