Warum wir nicht zu Heiligen und zu der "Fürsprecherin" Maria beten.

Eine Dame kam zu einem Arzt wegen eines Kontroltermines.

Während des Gespräches fragte er die Frau: „Sagen Sie, sind sie tatsächlich Christin?“ Sie antwortete: „Ja, das bin ich.“

Er sprach: „Nun, ich bin katholischer Christ, und ich mag alle Christen, egal ob evangelikal, freikirchlich, baptistisch, charismatisch oder sonstige.

Nur das eine verstehe ich nicht: Niemand sonst als wir Katholiken beten zu Maria – warum ihr nicht?“

Für kurze Zeit enstand eine Stille im Zimmer…Dann antwortete die Dame zuversichtlich: „Herr Doktor, angenommen Sie gehen zum Arzt. Sie melden sich im Vorzimmer an, und die Sekretärin sagt zu Ihnen: „Im Moment ist der Arzt verhindert, doch seine Mutter ist gerade gekommen -sie können zu ihr gehen!“

Würden Sie es tun?“

Der Arzt erwidert erschrocken: „Nein, natürlich nicht! Immerhin hat der Arzt Medizin studiert, nicht die Mutter!“.

„Sehen Sie, “ antwortete darauf die Frau, „uns so ist es für mich: Ich gehe zum ARZT, nicht zur Mutter! Denn für mich ist JESUS am Kreuz gestorben, nicht die Mutter des Sohnes!“