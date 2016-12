Weihnachtswahn: Weihnachtsmärkte mit Autoscooter, Plastik-Weihnachtsmänner, die Balkone hochklettern und jede Menge Geleesterne.

Weihnachten ist und bleibt das Fest der Geburt Jesu Christi. Obwohl der Festtag der 25. Dezember ist, beginnen die Feierlichkeiten am Vorabend, dem Heiligen Abend . Er ist in vielen Staaten ein gesetzlicher Feiertag. In Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen anderen Ländern kommt als zweiter Weihnachtsfeiertag der 26. Dezember hinzu, der als Stephanstag bedacht wird. Weihnachten als Fest hat ein Geschäfts-Eigenleben entwickelt, es wird bei den mehrheitlich nicht-christlichen Japanern und atheistischen Europäern vermarktet. Für Festivitäten und Geschäfte ist jede sich bietende Gelegenheit recht: Weihnachten, Ostern, Fußball-WM, Olympia, Fastnacht, Halloween, Valentinstag, und Bräuche weltweit. Für Christen ist Weihnachten Jesus. Nur Jesus.

Wisch dir die Tränen von den Wangen! – Wenn du ganz am Ende bist.. wenn du vor dir nur noch ein schwarzes Nichts siehts.. dann lass dir sagen – es gibt jemand, der dir die Tränen von den Wangen wischen will.