15 Zitate über Gottes unvergleichliche Liebe.

Denn: «Ohne Liebe ist alles nichts.»

«Gott liebt jeden einzelnen so, als ob es ausser ihm niemanden gäbe, dem er seine Liebe schenken könnte.»

Augustinus von Hippo

«Jesus Christus, der Auferstandene, das bedeutet, dass Gott aus Liebe und Allmacht dem Tod ein Ende macht und eine neue Schöpfung ins Leben ruft, neues Leben schenkt.»

Dietrich Bonhoeffer

«Die Liebe Gottes gibt niemanden auf.»

Corrie ten Boom

«Der grosse Gott liebt seine Heiligen nicht nur – er liebt es, sie zu lieben.»

Jerry Bridges

«Der einzige Grund von Gottes Liebe ist seine Liebe. Der Grund seiner Liebe liegt einzig und allein in ihm selbst.»

Thomas Brooks

«Nichts tröstet mächtiger als die Gewissheit, mitten im Elend von der Liebe Gottes umfangen zu werden.»

Johannes Calvin

«Liebe kennt kein Warum.»





«Die Zusage der Liebe Gottes ist nicht zu schön, um wahr zu sein, sondern sie ist zu wahr, um nicht als schön erkannt zu werden.»

Hans-Joachim Eckstein

«Gott erschuf den Menschen, um jemanden zu haben, dem er seine Liebe erweisen könne.»

Irenäus von Lyon

«Es gibt keine grössere Kraft als die Liebe. Sie überwindet den Hass, wie das Licht die Finsternis.»

Martin Luther King

«Auch wenn unsere Gefühle kommen und gehen, Gottes Liebe tut es nicht.»

C.S. Lewis

«Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie schafft es.»

Martin Luther

«Christus ist nicht gestorben, damit Gott uns liebt, sondern weil er sein Volk liebt. Golgatha ist die äusserste Demonstration von Gottes Liebe. Wann immer du versucht bist, die Liebe Gottes zu bezweifeln, gehe zurück nach Golgatha.»

A.W. Pink

«Ich ermesse Gottes Liebe für mich am Ausmass des Zorns, den ich verdient habe, und am Staunen über seine Gnade, dass er Christus an meine Stelle setzte.»

John Piper

«Nichts bindet mich so stark an den Herrn, wie der feste Glaube an seine unveränderliche Liebe.»

Charles Spurgeon

