2017 ist da. Istambul: Mindestens 35 Menschen getötet und weitere 40 verletzt.

Jetzt verkleidet sich ein Terrorist als als Weihnachtsmann und tötet feiernde Menschen. Wie furchtbar, dass das neue Jahr so traurig anfangen muss! Wieder sind unbeteiligte Menschen, die fröhlich und friedlich ins Neue Jahr feiern wollten die Opfer. Fängt das neue Jahr genauso an, wie der letzte aufgehört hat! Die Welt wir immer unsicherer! Mir fehlen einfach die Worte! Beileid an alle Hinterbliebenen. www.ohnegottistallessinnl…-wo-sind-wir-noch-sicher/