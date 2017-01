500.000 Menschen beim Marsch für das Leben in Washington.

Das Volk lässt sich nicht länger für dumm verkaufen, vor allem nicht mehr von unseren gleichgeschalteten Medien samt Hippie-Staat. Der „Wind of Change“ dreht sich , das neomarxistische Establishment beißt und kratzt,und die von den 68 ern gehirngewaschene U40 Generation hat wieder einen gemeinsamen Feind. Und jetzt kommt die erfolgreiche Entlarvung aller „Proletarier aller Länder vereinigt euch“-Marxisten im Pelz der großen Volksparteien. Der Widerstand gegen Trump hat System und hängt nur wenig an seiner Person. Die Kaptitalglobalisten fühlten sich schon auf der Zielgerade, als plötzlich Putin von hinten auffuhr und jetzt setzt sich Trump ans Steuer und programmiert das Navi um – da haben manche die Nerven verloren. Medien schaden ihrer Glaubwürdigkeit, wenn Ihnen das Feindbild wichtiger ist als der Informationsauftrag. Das alte und verschlafene Europa mit seinen Diskussionen in Endlos-Schleife und seinen ewig langen Entscheidungslinien wird sich auf eine ganz neue Art und Qualität der Außenpolitik der USA einstellen müssen.

Irgendwo mehr als nur herzerfrischend und befriedigend.

Und wie verhalten sich unsere Medien?