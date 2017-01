83% liegen falsch. Weil Gott uns liebt, überlässt er uns die freie Entscheidung – sogar gegen Gott selbst. Aber wir sind zugleich verantwortlich für unser Tun und Lassen.

Das Wort Gottes (daran soll sich jeder Christ halten) ist kein „toter Buchstabe“, sondern es ist Geist und Leben (Joh 6,63; 5Mo 32,47). Es ist lebendig und kräftig und wirkt an unserem Herzen, schärfer als ein zweischneidiges Schwert (Hebr 4,12). Es ist eine Kraft Gottes zur Errettung (Röm 1,16; 1Kor 1,18). Es ist vollkommen (Ps 19,8), rein und geläutert (Ps 12,7). Es ist reine, lichte Wahrheit (2Sam 7,28; Joh 17,17), es ist das göttliche Wort der Wahrheit (Eph 1,13).



Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich bestehen (1Petr 1,25). „Auf ewig, o HERR, steht dein Wort fest in den Himmeln“ (Ps 119,89). Durch dieses Wort sind die Welten gemacht worden (Hebr 11,3); dieses Wort bestimmt letztlich den Lauf der Weltgeschichte, denn Gott wacht darüber, es auszuführen (2Petr 3,5-7; Jer 1,12), bis alles geschehen ist, was in ihm niedergeschrieben wurde (Mt 5,18).