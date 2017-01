Ausgerechnet der SPIEGEL macht hier einen auf Moralapostel. Fake News! Eure Worte in Donald Trumps Ohren!

Es gibt sogar schon ein Postfaktisches Vater Unser:

Zeitung unser, der du bist in dem Netz, teurer sei deine Sonntagsausgabe, unsere täglich Trump/Putin-Meldung gib uns heute, dein Gutmenschenwille geschehe, wie in Berlin und auch in ganz Deutschland, und verurteile unsere Steuerschuld, wie auch wir beschuldigen deine Steuern, und erlöse uns von der AFD, dem Brexit, Trump, Putin, den dein ist die einzig gültige Meinung und die Recherche in Ewigkeit, Amen.

Zusammen mit den meisten Mainstream Media Magazinen, Zeitungen und TV Sendern, haben sich die Fake-News-Fabrikanten zur Aufgabe gemacht die Bevölkerung mit ihren Berichten, Kommentaren und Beiträgen in eine bestimmte Richtung zu führen. Der größte Fake ist die uns vorgespielte Realität. Natürlich geht es wie immer ums Geld.



In einer Studie der TU Dresden von 2014 wurde die Synchronisation von Nachricht und Werbung untersucht. Ergebnis war, „dass über Unternehmen sowohl im Spiegel als auch im Focus erstens häufiger, zweitens freundlicher, drittens mit mehr Produktnennungen berichtet wird, je mehr Anzeigen diese Unternehmen schalten.“