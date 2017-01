Danke Mr. Präsident! Antrittstag und eine Unterschrift gegen die "Kultur des Todes".

„In den USA wurde am Freitag der neue US-Präsident Donald Trump angelobt. Fast genau um zwölf Uhr Mittag legte Trump in der US-Hauptstadt mit der Hand auf der Bibel seiner Mutter und auf jener Abraham Lincolns, als 45. Präsident den Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika ab……Wenige Minuten nach der Machtübernahme wurde bekannt, dass Trump am kommenden Sonntag ein Dekret unterzeichnen werde, mit dem jegliche finanzielle Unterstützung für die Abtreibungsorganisation Planned Parenthood International gestrichen werden soll. Der Tag hat eine große Symbolik, weil an dem Tag durch ein Höchstgerichturteil in den 70er-Jahren die Abtreibung in den USA legalisiert wurde. Obama hatte übrigens 8 Jahre zuvor als eine seiner ersten Amtshandlungen die Finanzierung der Abtreibungsorganisation wieder ermöglicht.“(kath.net)