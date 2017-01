Der Mensch braucht in der Stunde 60 Minuten Liebe. Und er bekommt sie. Von Gott.

In Gottes Augen bist du so viel wert, dass Gott die Ewigkeit nicht ohne dich leben will.

Was für einen unbeschreiblichen Unterschied zwischen dem, was wir verdienen und dem, was wir bekommen. Wie unverdient war all Seine Liebe und wie unverdient diese unverdiente Herrlichkeit. Darum, lass „Verdient!“ auf den Fußboden der Hölle geschrieben werden, aber auf die Himmelstüre und das Leben: „Geschenkt!“

Wir haben NICHTS bezahlt …

… NICHTS für Gottes ewige Liebe

… NICHTS für den Sohn, den Er liebt

… NICHTS für den Geist, den Er uns gegeben hat

… NICHTS für die Gnade, die uns gerettet hat

… NICHTS für die Gnade, die Er uns Tag für Tag schenkt

… NICHTS für den Glauben, den der Heilige Geist in uns wirkt

… NICHTS für die Vergebung ALLER unserer Schuld

… NICHTS für die Geduld, mit der Er uns täglich begegnet

… NICHTS für die Freude, die Er uns schenkt

… NICHTS für die Freiheit, die wir genießen

… NICHTS für die Offenbarung göttlicher Weisheit in Seinem Wort

… NICHTS für die Begabungen, die Er uns mit ins Leben gegeben hat

… NICHTS für die Gaben Seines Geistes, die Er uns zugeteilt hat

… NICHTS für den Segen, den Er durch uns wirkt

… NICHTS für unsere himmlische Heimat (w) ccfg-neunkirchen.blogspot.de/