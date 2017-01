Donald Trump hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, mit dem ab sofort jegliche finanzielle Unterstützung für die Abtreibungsorganisation Planned Parenthood International gestrichen wird.

Alle bisher per Unterschrift getroffenen Entscheidungen des neuen amerikanischen Präsidenten führen zu Veränderungen, die er im Wahlkampf versprochen und angekündigt hatte. Er hat auch die Homowebsite des Weißen Hauses abschalten lassen und er will eine positive Israelpolitik machen und für Entspannung mit Russland sorgen. Dies ist nicht das erste Mal in der Weltgeschichte, dass Gott sich eines Außenseiters oder „schrägen Typen“ bedient, um viele Dinge zu verändern. Allein durch diese Unterschrift rettet er zahllose Menschenleben. www.gott.de/lebensberichte/abtreibung_ueberlebt/