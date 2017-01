Du bist ein Geschenk Gottes an die Welt.

Vielleicht nicht so fein eingepackt,

vielleicht findest du dich nicht so nützlich

wie andere Geschenke,

oder so schön oder wertvoll.

Aber du bist mit viel Liebe ausgesucht

und gerade du hast der Welt noch gefehlt.

Gott verschenkt keinen Ramsch,

sondern von ihm selbst gefertigtes “ Kunsthandwerk“,

Unikate, Einzelstücke.

Du bist als Geschenk gedacht.

Als etwas, jemand, an dem andere ihre Freude haben,

genauso, wie dein Schöpfer Freude an dir hat

und stolz ist über sein Werk.

Was kannst du jetzt tun?

Halt dich nicht fest, gib dich aus der Hand

und vertrau dich dem Vater an, der gerne gibt.

Er hat den Wunsch, dich dorthin zu geben,

wo du ein Geschenk sein und beschenkt werden wirst.

Hab keine Angst.

Laß dir eine Schleife umbinden.

lebe wie ein Geschenk;

mit dem Bewußtsein deines Wertes

( du bist teuer erkauft ) und deines Auftrags:

Laß es dir zeigen und zeig es der Welt

was es bedeutet

vom Vater aller Gaben zu kommen.

Verfasser unbekannt