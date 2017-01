Zwar kommt der Begriff »Menschen­würde« in der Bibel nicht vor. Doch findet sich dort eine zentrale Aussage, in der der Grundsatz der Menschenwürde der Sache nach enthalten ist: Im 1. Kapitel des Buches Genesis, des ersten Buches Mose wird ausgesagt: »Gott schuf also den Menschen als sein Bild; als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.«