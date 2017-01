Internet-Denunzianten versuchen, Meinungsfreiheit im Journalismus einzuschränken.

„In Artikel 5 des Grundgesetzes ist die Meinungsfreiheit in Deutschland festgeschrieben: Jeder habe das Recht, seine Meinung auch in Wort und Schrift frei zu äußern. „Eine Zensur findet nicht statt“, heißt es dort. Das ist in Deutschland momentan auch der Fall: Jeder kann sich ungehindert in politisch unterschiedlich gefärbten Medien informieren, auch Regierungskritiker können Magazine gründen, drucken und verkaufen.“(pro)

Eine wachsende Links-Grüne Diktatur ist leider schon seit Jahren zu beobachten. Gerade diese Leute werden nicht müde von „Toleranz“, gar von „Akzeptanz“ zu reden, das gilt aber nur für ihre ideologischen Thesen… Die Meinung anderer wird unterdrückt niedergebrüllt, diffamiert oder es brennen Autos usw… Ganz nach Art totalitärer Regime schlimmen Angedenkens. Wenn es keinen Gott gäbe könnte man verzweifeln. Denn Gott ist natürlich stärker als alle Versuche die Wahrheit zu unterbinden. Jesus Christus ist die Wahrheit. Jesus wird für Sich Selbst streiten. Jesus siegt. In unsererZeit kommt es immer mehr darauf an auf Gottes Fürsorge zu vertrauen.