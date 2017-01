Rio Reiser hätte 67. Geburtstag gehabt!

Rio Reiser war von 1970 bis 1985 Sänger und Haupttexter der Band Ton Steine Scherben. Reiser( mit bürgerlichem Namen, Ralph Christian Möbius) war seinen Freunden als Person mit einem eigenen Kopf bekannt. Rio Reiser war ein großer Fan der Beatles und der Stones. Er war und ist unangefochten der „König von Deutschland“, wenigstens was die Beeinflussung der Musikszene betrifft. Unvergessen bleibt natürlich: Beim Love-and-Peace Festival 1970 in Fehmarn forderte Rio Reiser die verbliebenen Zuschauer auf, den Veranstalter „ungespitzt in den Boden zu hauen“, worauf ihm diese zu den Klängen von Macht kaputt, was euch kaputt macht Folge leisten sollten. Ebenso spektakulär: 1986 beendete Rio Reiser mit einer Allstar-Band (u.a. mit Herbert Grönemeyer, den Rodgau Monotones, den Toten Hosen und Herwig Mitteregger) vor über 100.000 Zuschauern das Anti-WAAhnsinns-Festival. Als letztes Lied spielte er allein am Klavier eine Version von Somewhere over the Rainbow. Geradezu prophetisch sind seine zwei Konzerte in Ost-Berlin, zu denen ihn die damalige FDJ eingeladen hatte. Das Konzert, für das Reiser noch ein paar mehr Scherben-Klassiker als üblich ins Programm genommen hatte (und das mit Alles Lüge begann), wurde aufgezeichnet und in der Sendung DT 64 ausgestrahlt. Allerdings fehlte bei der Ausstrahlung der Scherben-Song Der Traum ist aus: Die Zeile „Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? […] Ich weiß es wirklich nicht – Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher: Dieses Land ist es nicht!“ – ursprünglich der Bundesrepublik gewidmet – wurde von tausenden Ost-Berlinern „mehr mitgebrüllt als mitgesungen“ und zeigte ein Jahr vor der Wende überdeutlich, wie wenig sich die anwesenden Zuhörer noch mit ihrem Staat identifizieren konnten.1995 kam dann seine sechste und letzte Soloplatte raus, sie hieß Himmel und Hölle. Dort singt er in dem Song Hoffnung zehn Jahre nach dem König von Deutschland und nur wenige Monate vor seinem Tod: „Nehmt mir die Krone ab, die mich erdrückt, nehmt mir die Krone weg, nehmt sie zurück. Ich weiß, irgendwo ist da ein Licht, doch ich kann euch nicht führen, denn ich weiß den Weg nicht“. Rio Reiser starb am 20. August 1996 im Alter von 46 Jahren nach einem Herz-Kreislauf-Kollaps in Verbindung mit inneren Blutungen.(Wikipedia) Heute wäre er ein stolzer 67-jähriger Popveteran. Statt Keine Macht für Niemand zu fordern, wäre es besser für ihn gewesen, wenn er dem die Macht über sein Leben gegeben hätte, der nicht nur allmächtig ist, sondern auch den Weg zum wahren Licht kennt.