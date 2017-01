Sex-Seminar in der Bundeswehr.Thema: „Umgang mit sexueller Identität und Orientierung in der Bundeswehr“.

Ziel der Maßnahme ist es, die Truppe bunter zu machen. Die Bundeswehr soll auch für sexuelle Minderheiten geöffnet werden. Und nächstes Jahr auf eimem rosa Panzer beim Christopher-Street-Day, um ihre bunte Truppe in den Party-Städten Deutschlands vortanzen zu lassen. Das was in Baden-Württemberg unter heftigem Protest der noch nicht konvertierten Bürgerschaft bekämpft wird, nämlich die Unterrichtung der Kleinen in der Vielfalt der Sexualität, soll jetzt in der Truppe seminiert werden, getreu dem schon unter Robert Lembke präsentierten Fragemotto „Was bin ich?“, damit die deutsche Armee „bunter“ werde. Das hat System! Die Polizei wird nicht mehr ernst genommen und verheizt. Die Bundeswehr verkommt zu Rosa-Gender -Pfadfindern und paralell wird Deutschland geflutet mit extremistischen Islamisten. Von einer Familienministerin zum Verteidigungsministerin…. Postengeschacher bis zum bitteren Ende. Und immer wieder erfüllt sich das Wort Gottes: „Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden“. Römer 1