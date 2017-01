So sieht es in Wirklichkeit mit unserer "inneren Sicherheit" aus. Politiker reden viel - die Fakten sprechen eine andere Sprache.

Josefine Danneberg, IT-Beraterin bei Karstadt, weist nach, warum es auch ein gutes Investment ist, die Sicherheit allein bei Gott zu suchen.

„Gott aber ist mit seiner Garantie für ein Leben nach dem Tod der Hidden Champion am Versicherungshimmel. Als einziger Anbieter hat er eine Lebensversicherungspolice im Portfolio, die diesen Namen verdient. Haben Sie sich schon einmal klargemacht, dass Ihre Lebensversicherung in Wirklichkeit eine Sterbeversicherung ist? Versichert sie doch, anders als ihr Name suggeriert, nicht Ihr Leben, sondern den Wohlstand Ihrer Hinterbliebenen. Mit viel Glück können Ihre Lieben von der Versicherungsprämie nicht nur Ihre Beerdigung bezahlen, sondern auch noch einen Urlaub auf Mauritius und einen Porsche Boxster drauflegen. Den eigenen Tod muss bei Gott dagegen nur der Tod selbst versichern……

Korrekt. Ich kann nicht beweisen, dass es Gott gibt. Das streite ich nicht ab. Aber Sie können auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Wenn ich sage, dass ich zu wissen glaube, dass Gott existiert, verlasse ich mich auf Werbung und das Zeugnis Dritter. Ist da wirklich so ein großer Unterschied zwischen Herrn Kaiser von der Hamburg-Mannheimer und dem Apostel Paulus? Basiert Ihr Vertrauen in die Liquidität Ihrer Versicherungsgesellschaft tatsächlich auf gesichertem Wissen, mein Vertrauen in die göttliche Fürsorge dagegen auf reiner Spekulation?……