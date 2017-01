"Unwort des Jahres" - sind unsere "Volksvertreter" die neuen "Volksverräter"?

Die Wahl zum „Unwort des Jahres’ ist doch längst eine politsch korrekte Farce. Das Unwort des Jahres 2018 wird dann das Wort „Wahldebakel“ sein. Ich schätze es als mündiger Bürger übrigens nicht, wenn mir „Unworte“ vorgeschrieben werden. Alleine der Gedanke, uns Bürger in sprachlicher Hinsicht erziehen zu wollen, ist in meinen Augen vollkommen daneben.

Ich würde für das kommende Unwort „Volksvertreter“ vorschlagen. So werden ja unsere Abgeordneten genannt.

Aber! Was macht ein Vertreter?

Ein Waschmaschinenvertreter verkauft Waschmaschinen.

Ein Staubsaugervertreter verkauft Staubsauger.

Ein Volksvertreter verkauft…

Meinung eines „Menschen, der schon länger hier lebt“.

Christen haben es gut, sie haben den guten Hirten. Johannes 10,1-16. Jesus spricht in hier von sich und beansprucht, der von den Propheten verheißene gute Hirte zu sein: