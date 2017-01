Verhängte Obama nicht ein Einreiseverbot für Flüchtlinge aus dem Irak? Hat damals niemanden interessiert.

Gestern wurde noch groß berichtet, dass der kanadische Premier auch Trump kritisiert u. offene Grenzen fordert. Heute lese ich in der internationalen Presse, dass in Kanada , Quebec, ein Terroranschlag auf eine Moschee stattgefunden hat , wobei es mindestens. 6 Tote gab. Der Terroriste studierte in Quebec, war wahrscheinlich Marrokaner. Die einseitige Berichterstattung über Donald Trump in Deutschland ist an Einseitigkeit kaum zu überbieten. Es werden ausschließlich Stimmen gezeigt, die seine Politik für nicht hilfreich halten. Das es aber ebenso ebenso viele Stimmen gibt, die seine Politik ausdrücklich zustimmen, wird zurück gehalten! akt ist aber auch : im Jahr 2013 hat Präsident Obama die Flüchtlinge aus dem Irak für sechs Monate ausgesetzt. • im Jahr 2015 verabschiedete der Kongress und Obama ein Gesetz zur Beschränkung von Visas • und im Jahr 2016 wurde von Obama diese Beschränkungen erweitert. In die meisten muslimischen Länder darf man nicht einreisen, wenn man schon mal in Israel war und den Stempel Israel im Reisepass hat! Wo bleibt da der Aufschrei, ihr mediengesteuerten Heuchler!? Wie immer hat die Gesellschaft zweierlei Maß. Gut das Gott anders ist. Er kennt die ganze Wahrheit, wir sehen nur was vor Augen ist.

Wer Gott aufgibt, der löscht die Sonne aus, um mit einer Laterne weiterzuwandeln. Christian Morgenstern