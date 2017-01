Verlogene Doppelmoral aus alle medialen Rohren. Einfach nur krank und lachhaft.

Wir regen uns über die Trump-Mauer auf, verschweigen aber, dass Obama/Clinton schon vorher eine gebaut haben. Wir regen uns über „manipulierte“ Wahlen in USA auf, aber beklatschen einen nicht demokratisch gewählten Kanzlerkandidaten der SPD. Moderne Doppelmoral in Reinkultur.

Wir haben eine hohe Scheidungsrate, dafür aber die Homo-Ehe. Wir engagieren uns für Behinderte, aber treiben Babys ab. Wir sind gegen Tierversuche, aber haben die größte Kosmetikindustrie. Wir knuddeln unser Haustier, aber bringen unser Einjähriges in die Kita, wegen der Sozialkompetenz. Na klar. Wir reden von Menschenwürde und gucken RTL. Wir posten R.I.P. auf Facebook, wenn ein Udo Jürgens oder Joe Cocker stirbt, aber bringen unseren Opa ins Heim. Unser Gebet in einer Kirche ist länger her als der Besuch bei YouPorn. Wir verteilen Kondome in der sechsten Klasse und hoffen, dass unsere Kinder die große Liebe finden.