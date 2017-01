Wichtige Frage: Was ist der Unterschied zwischen Religion und echtem Glauben?

Gospelsänger Franklin vergleicht Glauben und tote Religion: «Wenn du in einem See am Ertrinken bist und ich das sehe, anhalte, aus dem Wagen springe und dich rette, wirst du das sehr schätzen. Wenn du mich künftig siehst, wirst du immer mit mir reden und mich umarmen – oder nicht?», erklärt der Sänger. «Nun stell dir vor, du bist am Ertrinken, ich halte an und rufe vom Ufer aus: ‘Stosse fester, atme schneller, bleib oben!’ – da wärst du wohl nicht im gleichen Masse erfreut.»

Religion tut das, was im zweiten Teil des Beispiels beschrieben wird. Sie sei wie die Person, die am Seeufer steht und Anweisungen gibt. «Gott aber sandte seinen Sohn, der ins Wasser sprang und uns rettete.» Daher sind wir ihm jetzt so dankbar, dass uns niemand sagen müsse, wir sollten die Gebote halten, weil wir es aus Dankbarkeit sowieso tun.

Deshalb ist es Franklin wichtig, den Aspekt der Beziehung im Christentum bekannt zu machen und von Gottes Liebe zu erzählen. Er will den Menschen helfen, ihre Religion zu verlieren und dabei ihren Glauben zu behalten und eine Beziehung mit Gott zu starten. Jesus.ch