„Walk of Shame“! Die „erste feministische Regierung der Welt“ kuscht vor den Frauenverächtern im Iran.

Hillel Neuer

Schweden wird für seine kriecherische Tolernaz in Zukunft noch einen hohen Preis bezahlen müssen.Im Jahr 1975, als Schweden festlegte, ein multikulturelles Land zu werden, wurden 421 Vergewaltigungen registriert, im Jahr 2010 waren es 6620, eine Zunahme von 1472% oder 53,2 Vergewaltigungen pro 100.000 Einwohner. Diese „erste feministische Regierung der Welt“ hat es geschafft Schweden innerhalb von Jahren in ein Paradies für zugewanderte Sexualstraftäter zu verwandeln. Das der gepriesene Feminismus der dortigen Regierung eigentlich gar nicht vorhanden ist und nur vordergründig zur Schau getragen wird, beweist schon dieser Auftritt im Iran. Selektive Gesinnungsethik in Reinkultur. Mit großem Abstand die peinlichste, devoteste und beschämenste Politik-Aktion in der Menschheitsgeschichte ever: „FeministInnen“ mit Kopftuch (war ja auch bereits beim Women’s March in Washington zu beobachten). Wäre es nicht so traurig, man müsste in Lachen ausbrechen. Feminismus und Islamismus haben viele Gemeinsamkeiten. Deshalb verstehen sich auch beide prächtig. Der Kern beider ist ja fundamentaler Christenhass.