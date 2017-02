Black Sabbath ist Geschichte. Osbourne sagte: "Was mich betrifft, ist dies das Ende."

„Mit einem letzten Konzert in Birmingham (dort hat alles begonnen) hat die britische Heavy-Metal-Band Black Sabbath ihre Mammut-Tournee und zugleich ihre Band-Karriere beendet.“ (merkur.de) Ozzy hat aber immer noch nicht genug, er will allein als Musiker weitermachen, sagt der 68-Jährige. Schon Jahrzehnte hatte er immer wieder massive Drogen- und Alkoholprobleme und zuletzt wurde auch noch bekannt, dass er auch unter Sexsucht leidet.

Ozzy, vor 45 Jahren hast du in dem alten Song „After forever“ diesen Text gesungen:

„Have you ever thought about your soul – can it be saved?

Hast du jemals über deine Seele nachgedacht – kann sie gerettet werden?

Or perhaps you think that when you’re dead you just stay in your grave

Oder glaubst du, dass du, wenn du tot bist, du nur in deinem Grab bleibst?

Is God just a thought within your head or is he a part of you?

Ist Gott nur ein Gedanke in deinem Kopf oder ist er ein Teil von dir?

Is Christ just a name that you read in a book when you were in school?

Ist Christus nur ein Name, den du in einem Buch gelesen hast, als du in der Schule warst?

Well I have seen the truth, yes I’ve seen the light and I’ve changed my ways

Nun, ich habe die Wahrheit gesehen, ja, ich habe das Licht gesehen und habe meine Wege geändert.

And I’ll be prepared when you’re lonely and scared at the end of our days

Und ich werde vorbereitet sein, wenn du einsam und verängstigt bist, am Ende unserer Tage.

Could it be you’re afraid of what your friends might say

Könnte es sein, du hast Angst, was deine Freunde sagen könnten?

IF THEY KNEW you believed in God above?

Wenn sie wüssten, du glaubst an den Gott da oben?

They should realize before they criticize

Sie sollten erkennen, bevor sie kritisieren,

that God is the only way to love

dass Gott der einzige Weg zur Liebe ist…

Perhaps you’ll think before you say that God is dead and gone

Vielleicht denkst du nach, bevor du sagst, dass Gott tot und gegangen ist.

Open your eyes, just realize that he’s the one

Öffne deine Augen und erkenne, dass er der einzige ist,

The only one who can save you now from all this sin and hate

der einzige, der dich jetzt retten kann von all dieser Sünde und dem Hass…“ (Übersetzung Gerhard Lenz)