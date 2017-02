Bundespräsidententenwahl. Die Elite legt einen Grüssonkel mit königlichem Salär fest! Eine unwürdige Scheinwahl !

Der längst ausgekungelte Kandidat des Polit-Establishments, ja, der ist einfach der Beste. Warum findet die Buprä-wahl eigentlich überhaupt noch statt? Herr Steinmeier ist der Architekt der Hartz-Gesetze und damit mitverantwortlich für den Niedergang der Sozialdemokratie. Das ist die Demokratie der Gewählten.Traurig ist auch, dass Kanzlerkandidat Schulz von einem „Glücksfall“ für Deutschland faselt. Ein Glücksfall wäre ein Präsident ohne eine derartige politische Vorgeschichte. Dieser „Glücksfall“ ist aber leider Teil der negativen gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Die Job-Deals der letzten Zeit und jetzt auch noch Steinmeier abzunicken, finde ich schwer erträglich. Die Mauscheleien und Postenschiebereien „da oben“ stoßen zunehmend ab und man hat den Eindruck, dass es immer mehr Menschen so geht. Steinmeiers politisches Handel fasst jemand so zusammen: „Ich weiß nicht was ich tun soll, aber ich hoffe es wird alles gut.“ Steinmeier hat als Politiker auf ganzer Linie versagt. Kein Einfluss auf die Situation in der Ukraine oder Syrien. Viel Gerede ohne wirkliche Ergebnisse. Meine Erwartungen an diesen Mann sind null Komma null. Ich vertraue auf Gott und bete für ihn!

Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt!“ Gustav Heinemann 1950 ( das war ein Mann, der Gott kannte)