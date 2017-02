Das optimierte ICH. Die Pflege des eigenen Körpers wird für Sinnsucher immer wichtiger.

Viele Menschen in Deutschland sind auf der Suche nach Sinn in ihrem Leben. Da häufig aber weder Beruf noch die Beziehung sicher sind, besinnen sich viele auf das, was ihnen am nächsten ist: den eigenen Körper. Davon ist der Sportsoziologe Robert Gugutzer (Frankfurt am Main) überzeugt. Wie er in einem Interview in der „Welt am Sonntag“ (Berlin) sagt, ist auch die „lebensweltliche Bedeutung“ der Religion in der Gesellschaft stark geschwunden: „Der eigene Körper ist für jeden das Allernächste.“ Aus seiner Sicht hat das „Bodycaring“ – Praktiken, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen – „kultische Ausmaße“ angenommen. (idea.de)

2x Täglich putzte er seine Zähne …





… mit einer klinisch getesteten Zahnpasta

Er schlief bei offenem Fenster…

… und mindestens 8 Stunden jede Nacht.





Er rauchte nicht, trank nicht und rührte keine Drogen an.





Er war stets nur für „Safer-Sex“ und ging kein Risiko ein.





Seinen esoterischen Glücksstein, den Bergkristall schleppte er überall mit sich.



Wegen des Elektrosmogs in der Stadt zog er sogar auf´s Land.



Er war Fahrradfundamentalist ! Denn Abgase waren ihm ein Greuel.





Alle 3 Monate ließ er sich beim Doc total durchchecken.





Selbstverständlich war er ein Fitness-Fan, spielte Squash, Tennis und machte Muskeln wo andere keine hatten:





Jede Woche ging er unter sein Sauerstoffzelt (seit er gelesen hatte, daß sein Idol, M.Jackson, das auch macht).



„Heilfasten“ stand 3 Wochen lang auf seinem jährlichen Gesundheitsprogramm.





Seine Ernährung war streng vegetarisch: Nur vollbiologischeVollwertnahrung !



Yoga machte ihn seelisch ziemlich ausgeglichen,…







… Sauna und Packungen gaben ihm Widerstandskraft gegen Erkältungen. Er wollte 100 Jahre werden !



Die Beerdigung wird am Mittwoch stattfinden. Sein einziger Fehler: Er hat Gott vergessen. Er hat gelebt, als wenn diese Welt alles wäre. Er hat nicht an die Ewigkeit gedacht. Bist auch DU dabei, diesen Fehler zu begehen ? – Das ist nicht nötig. Die Bibel sagt uns, daß jeder, der an Jesus Christus als seinen persönlichen Retter glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat. Wer den Sohn hat, hat das Leben; Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. (1.Joh. 5,12)