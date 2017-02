Demente Patientin erwachte offenbar zu früh aus Betäubung und wehrte sich gegen tödliche Injektion.

Der Geist des Todes wird durch den Kindermord im Mutterschoß, (Abtreibung, sowie hormonelle Verhütungsmethoden), eingeladen, bekommt Rechte, vernebelt den Verstand und die Vernunft und wird nicht erkannt. In vielen Ländern dieser Welt würde man die Ärztin wegen Mordes vor Gericht stellen. In den Niederlanden reicht es bisher nicht einmal für eine Rüge durch die zuständige Kommission.

„Eine niederländische Ärztin hat die Familie einer Patientin, der sie eine Euthanasiespritze geben wollte, angewiesen, die alte Dame festzuhalten, als diese sich gegen die Injektion wehrte. Sie ist von einer Überprüfungskommission freigesprochen worden.



Die Patientin war über achtzig Jahre alt und lebte in einem Pflegeheim. Sie litt unter Demenz und litt wiederholt an Angstzuständen und Aggressionen. Berichten zufolge hatte sie früher den Wunsch nach Euthanasie geäußert, wenn die Zeit reif sein sollte. Diesen Wunsch hat sie allerdings in letzter Zeit nicht wiederholt.



Die Ärztin gab eine Schlaftablette in den Kaffee der Patientin, um ihr die Injektion verabreichen zu können. Sie leitete die Euthanasie ein, offenbar ohne vorher die Zustimmung der Patientin eingeholt zu haben. Diese erwachte, als die Ärztin ihr die tödliche Spritze geben wollte und wehrte sich.



Die Ärztin forderte daraufhin Familienmitglieder der Patientin auf, diese festzuhalten, während sie die Injektion verbreichte.



Der Vorfall kam vor die Regionale Überprüfungskommission. Deren Vorsitzender sagte, er sei überzeugt, die Ärztin habe in gutem Glauben gehandelt. Er wünsche sich jedoch für die Zukunft mehr Klarheit, wie in solchen Fällen vorzugehen sei, ergänzte er.“ (CNA/jg))