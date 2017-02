Der Chefarzt der Geburtshilfe, Thomas Börner, wird die Dannenberger Klinik wieder verlassen.

Die Entscheidung eines Chefarztes, keine Abtreibungen durchzuführen kostet ihn seinen Arbeitsplatz. In Deutschland ist Abtreibung immer noch verboten. Wenn ein Chefarzt für seine Abteilung aus Ehrfurcht vor Gott handelt, dann wird er öffentlich beschuldigt, sich dem „Recht“ auf Abtreibung zu widersetzten. Börner hat am Mittwoch in einem Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung klargestellt, dass er „noch nie Abtreibungen vorgenommen hat“. Wie kann es sein, dass man von einem Arzt verlangt einen lebensfähigen Menschen zu töten? Dabei sagt doch selbst das Gesetz, dass die Abtreibung rechtswidrig sind.

Kein Krankenhaus in Deutschland dürfte Abtreibungen durchführen. Ärzte müssen doch sehen, was sie da töten – einen lebensfähigen Menschen!

Danke Herr Dr. Börner! Ihre Geradlinigkeit und Konsequenz ermutigt auch andere. Von Zeugnissen dieser Art lebt die Menschheit. Sie geben Zeugnis von einer besseren Welt.