Der Präsident wendet sich per „Twitter“ in 140 Zeichen direkt an seine Leute. Journalisten werden nicht mehr benötigt..

Das alles hat mit Ausgewogenheit, Objektivität, Offenheit, Vernunft und Toleranz n i c h t s mehr zu tun. Es handelt sich schlicht um eine Art von linkem Gesinnungsfuror nach Gehirnwäsche.

„Der Komplettverlust des moralischen Kompasses. Sogar zur Gewalt wird ganz unverhohlen aufgerufen. Die linke Kritik am neuen US-Präsidenten verliert jedes Maß.

1. Der Spiegel vergleicht den Präsidenten des Hauptfeindes aller Islamisten mit dem IS.

2. Die Gleichsetzung von Trump und IS ist populistisches Kalkül in Reinstform und damit wie aus Trumps Lehrbuch.

3. Zur Erinnerung: Der IS mordet, vergewaltigt und versklavt hunderttausende Menschen. Trump hat Menschen aus 7 Ländern vorübergehend die Einreise untersagt.

4. Die USA sind das Land, das 1945 die westliche Welt befreit und seitdem sicher gehalten hat. Seit 14 Tagen haben sie einen Präsidenten, der uns nicht gefällt.“ (K.Heide)

Die USA wird von Trump regiert, in Frankreich könnte es zu einem Duell zwischen Le Pen und einem Linksradikalen kommen, nachdem Villon einen Skandal am Bein hat. Deutschland droht Rot-Rot-Grün mit einem Kanzler Schulz, der für Euro-Bonds (d.h. Bürgen für die Schulden anderer) und mehr Flüchtlinge eintritt, während die Konservativen in der Union keine Heimat mehr sehen und zu einer unseriösen, zerstrittenen Protestpartei überlaufen. Es kann einem schon Angst und Bange werden. Ein Problem hätte gereicht. Die fetten Jahre sind wahrscheinlich bald vorbei.

„Allein den Betern kann es noch gelingen,

das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten

und diese Welt den richtenden Gewalten

durch ein geheiligt Leben abzuringen.“ Reinhold Schneider