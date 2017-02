Der Super Bowl, Sport-Spektakel mit einer Lady Gaga, die sich "politisch" profilieren will.

Unter dem Jubel der Fans fordert Gaga „Freiheit für alle!“ Aber die kennt sie leider selber nicht. Martin Luther hat in seiner Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (1520) den Unterschied zwischen innerer und äußerer Freiheit herausgearbeitet. Von dieser Freiheit spricht Jesus in Joh 8,31-32: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Diese befreiende Wahrheit besteht im Vertrauen in seine Verheißung: dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist, der uns von der Herrschaft der Sünde befreit (Joh 8,33-36).