Die Psychologie der Massen oder wie Hirnwäsche funktioniert. Man kennt es ja: je widersinniger, verlogener und gottloser die Botschaft, je eher wird ihr vertraut.

„…Die reine, einfache Behauptung ohne Begründung und jeden

Beweis ist ein sichres Mittel, um der Massenseele eine Idee

einzuflößen. Je bestimmter eine Behauptung, je freier sie von

Beweisen und Belegen ist, desto mehr Ehrfurcht erweckt sie.

Die Behauptung hat aber nur dann wirklichen Einfluß, wenn sie

ständig wiederholt wird, und zwar möglichst mit denselben

Ausdrücken. Das Wiederholte befestigt sich so sehr in den

Köpfen, dass es schließlich als eine bewiesene Wahrheit

angenommen wird. Das Wiederholte setzt sich schließlich in den

tiefen Bereichen des Unbewußten fest, in denen die Ursachen

unserer Handlungen verarbeitet werden. Nach einiger Zeit, wenn

wir vergessen haben, wer der Urheber der wiederholten Behauptung

ist, glauben wir schließlich daran. Lesen wir täglich in

derselben Zeitung, A sei ein ausgemachter Schuft und B ein

Ehrenmann, so werden wir schließlich davon überzeugt,…“(Gustave Le Bon, Psychologie der Massen)