Ein wahrer Christ ist ein höchst seltsames Wesen.

Christen sind einfach verrückt. Man muss verrückt sein, um Christ zu sein. Welcher normale Mensch würde leben, wie ein Christ lebt? Welcher normale Mensch glauben, was ein Christ glaubt? Das geht nur, wenn man verrückt ist. Und das meine ich so! Ich selbst bin Christ – oder wie ich es bevorzuge: Jünger Jesu! Und ich bin verrückt. Jesus selbst hat mich verrückt:

aus dem Dunkel ins Licht!

aus der Hoffnungslosigkeit in die Hoffnung!

aus der Gebundenheit in die Befreiung!

aus Fremde in die Heimat!

aus der Ferne Gottes in die Nähe Gottes!

aus der Verlorenheit in die Geborgenheit!

aus dem Tod mitten ins Leben!

aus der Missmut in die Freude!

aus der Angst in den Frieden!

In Kolosser 1:13 macht Paulus deutlich, wovon ich rede:

Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis

und hat uns verrückt (original: versetzt)

in das Reich des Sohnes seiner Liebe

Ich bin also verrückt – und mit mir alle, die Jesus nachfolgen. Und jeder soll es wissen: ich bin ausgesprochen dankbar dafür, dass ich verrückt bin. Denn ich gehörte einst zu denen, die sich als „normal“ bezeichneten. Zu der Zeit war es normal, zu sündigen, normal, sich in Depressionen zu verlieren, normal, durch Missmut, Bitterkeit und Unfreundlichkeit gezeichnet zu sein. Als ich das erkannte, wandte ich mich an Jesus – und wurde verrückt. DANKE JESUS! ccfg-neunkirchen.blogspot…ch-verruckt.html#comments