Ex-Freundin von Prince: «Plötzlich stand Jesus an meinem Totenbett».

„Eines Tages wachte ich im Krankenhaus auf. Wegen einer Überdosis Kokain hatte ich einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt erlitten, meine Nieren hatten versagt, ich hatte innere Blutungen, war blind und taub. Die Ärzte gaben mir noch höchstens drei Tage zu leben.

Doch dann hatte ich eine Vision, in der ich Jesus sah. Voller Liebe kam er auf mich zu. Er verachtete mich nicht, es war, als hätte er mich immer geliebt. Seine Nähe stillte den Hunger in mir. Seine Gegenwart machte mein Herz ruhig. Er sagte, er würde mir noch etwas Zeit schenken, wenn ich bereit wäre, ihm nachzufolgen. Nie mehr wollte ich ohne ihn sein! Dort im Krankenhausbett liess ich mein altes Leben los und legte es in seine Hände. Ich sagte zu Jesus: «Ich bin niemand. Und ich brauche jemanden. Bitte hilf mir!» Wie durch ein Wunder wurde ich wieder gesund und konnte entlassen werden. Zu erleben, wie Jesus alles verändert, ist unfassbar. Er hat mich nicht nur am Leben erhalten, er hat mir wahres Leben geschenkt. Er hat mich aus Angst, Tod und Schuld gerissen. Das kann nur Gott.

Neuanfang

Ich liess Vanity im Krankenhaus sterben. Als ich entlassen wurde, warf ich alles weg, was mich an mein altes Leben erinnerte. Als Vanity ging es nur darum, sexy zu sein, dünner zu werden und noch niedlicher auszusehen. Aber mein Leben hatte sich verändert. Durch Jesus habe ich erkannt, wer ich wirklich bin und wie wertvoll ich bin. Ich musste nicht mehr bewundert werden, ich hatte ein anderes Ziel: Jetzt wünschte ich mir, dass auch andere Menschen erfahren, wie gut Gott ist.