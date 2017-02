Focus: "Klinik in Niedersachsen lehnt Abtreibungen ab - wegen des Glaubens des Chefarztes."

Das gibts auch noch in unserem Land. Endlich mal ein Arzt und Christ mit Rückgrat. Ein Wegweiser und Licht in der Orientierungslosigkeit. Abtreibung ist und bleibt Mord am wehrlosen Kind :

„Der neue Chefarzt beruft sich auf seinen christlichen Glauben, wie die „Elbe-Jeetzel-Zeitung“ berichtete. „Ich trage die Entscheidung mit“, sagte Klinikchef Markus Fröhling am Montag der dpa. Ihm stehe die Haltung des Chefarztes nahe. „Laut Gesetz kann kein Arzt zu einem Schwangerschaftabbruch verpflichtet werden“, sagte Fröhling. Eine Begründung verlange das Gesetz nicht. „Wenn die Gesundheit der Frau in Gefahr ist, handelt es sich um eine medizinische Indikation, die natürlich auch bei uns behandelt werden würde“, betonte Fröhling. Im vergangenen Jahr seien nach der Beratungsregelung 31 Schwangerschaften in dem 100-Betten-Krankenhaus im Landkreis Lüchow-Dannenberg abgebrochen worden.“ (Focus.de)