Hans ist ein Spieler, Schläger, Barbesitzer kehrt um und bezeugt den Herrn.

Hans - keine Schwäche! - „Bloß keine Schwäche zeigen“, schwört sich der junge Hans. Er will weg vom alkoholkranken Vater und der finanziellen Not. Der gebürtige Wiener boxt sich durch, macht das große Geld als Spieler und hat alles, was er sich wünscht – vor allem Respekt. Liebe gehört nicht dazu. Doch dann lernt er Lilli kennen. Sie fürchtet Gott mehr als Menschen. Das erstaunt Hans. Er kommt ins Fragen und beginnt, die Bibel zu lesen. Das verändert sein Leben…