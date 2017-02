In der Nacht auf Montag verleiht die Academy zum 89. Mal die Oscars. „Hollywood Walk of Shame“ and Blasphemy.

Bei dem Aufmarsch der Schönen, der Reichen und Erfolgreichen auf dem roten Teppich von Hollywood fällt einem sofort ein Sprichwort ein: „Kleider machen Leute.“ Mit ihrer überaus auffallenden und teuren Kleidung geben die Stars und Sternchen eine Botschaft an die zuschauende Welt ab. Die Schauspielerinnen in glamouröser oder aufreitzenden Roben versuchen sich gegenseitig auszustechen. Ob diese Botschaft allerdings auch wirklich so wichtig und ehrlich ist, das steht auf einem anderen Blatt. Die Modesünden der bestaunten weiblichen Teinehmer lassen tief blicken. Jesus Christus hat diese Art von stolzer Selbstdarstellung stark kritisiert, als er zu den religiösen Stars der damaligen Gesellschaft sagte: „Ihr Scheinheiligen! Ihr reinigt sogar noch das Äußere von Becher und Schüssel. Aber was darin ist, habt ihr euch in eurer Gier zusammengestohlen.“ Jesus lässt sich nicht von äusserlichem und aufgemaltem Glamour und der eindrücklichen Show beeindrucken, er sieht auf das Herz. „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ ( 1. Samuel 16:7) Hinter dem ganzen Star-System in Hollywood aus Mode, Beauty, Frisuren, und Stars sieht er nur Menschen, die er liebt. „Denn vor Gott sind alle Menschen gleich.“ Röm.2,11. Was ist für Jesus Christus wichtig, was ist die schönste Kleidung für ihn? Darauf würde er uns wohl deutlich antworten: Die schönste Kleidung ist die innere Schönheit eines reinen, liebevollen Herzens. Die Bibel fordert uns auf,heilige und reine Kleidung anzuziehen. Es heisst zum Beispiel in den Briefen des Neuen Testaments: „Zieht nun an als Kinder Gottes, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ein wenig weiter steht geschrieben: „Über alles zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist.“ Das sind radikale Forderungen, die von Schauspielern und ihren Bossen leider nicht angenommen werden. Darum bleibt das was sie uns bieten nur leerer Schall und Rauch. Ohne Gott ist das ganze Treiben dort nur ein „Hollywood Walk of Shame“.

Was bleibt, wenn der „Oscar“ vorbei ist? Dann müssen wir erstmal unsere Gedanken ordnen – und die vielen falschen Bilder im Kopf sortieren. Welche waren echt? Wahrscheinlich keine. Was haben wir gelernt? Waren diese Academy Awards wieder nur eine billige Raupkopie vom sinnlosen Leben ohne Gott? Dein Leben soll mehr sein, als die Illusion in der Illusion. Null Toleranz der Sinnlosigkeit. Alle Ehre sei Gott.

Wir Menschen sollen erkennen, dass Gott seinen Plan für uns Menschen in der Bibel geoffenbart hat. Die Bibel ist tatsächlich das Wort Gottes an uns. Dadurch erkennen wir, dass der Sinn unseres Lebens darin besteht, allein Gott die Ehre zu geben. „Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug! Heuchelei, Neid und böses Gerede darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen.“ 1. Petr. 2,1-2