Ist das etwa kein Mensch?

„So sahen wir alle in unserer 12. Woche im Mutterleib aus. Es ist in 50 Staaten legal bis zur 12. Woche zu töten. Denkt irgendjemand, dies sei keine Person – kein Mensch? Verbreite dies. Es könnte buchstäblich ein Leben retten.“ Du sollst nicht morden! (lgvgh – ein Blog von Viktor Janke)

Was würden wir von einem Busfahrer denken, der sagt: „Mein Bus gehört mir“ – und dann seine Passagiere an die Wand fährt? Und was denken wir von einer Mutter, die sagt: „Mein Bauch gehört mir“ – und dann das Leben in ihrem Bauch „wegmachen“ lässt? Der Bus gehört dem Busfahrer. Aber nicht das Leben in dem Bus. Der Bauch gehört der Frau. Aber das Leben in dem Bauch nicht. (Bibelstudium.de)