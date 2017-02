Jesus Christus ist einfach erfrischend alternativ.

Ein unbekannter Verfasser beschrieb den Heiland mit folgenden Sätzen:

•

Du stelltest dich zur Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten.

•

Du kehrtest bei dem Zöllner ein, als sich alle über ihn empörten.

•

Du riefst die Kinder zu Dir, als alle sie wegschicken wollten.

•

Du vergabst dem Petrus, als er sich selbst verdammte.

•

Du lobtest die opfernde Witwe, als sie von allen übersehen wurde.

•

Du verjagtest den Teufel, als alle anderen auf ihn hereingefallen wären.

•

Du versprachst dem Schächer das Himmelreich, als alle ihm die Hölle wünschten.

•

Du riefst Paulus in die Nachfolge, als alle ihn als Verfolger fürchteten.

•

Du flohst den Ruhm, als alle dich zum König machen wollten.

•

Du liebtest die Armen, als alle Reichtum erstrebten.

•

Du heiltest Kranke, als sie von anderen aufgegeben wurden.

•

Du schwiegst, als alle Dich verklagten, verspotteten und auspeitschten.

•

Du starbst am Kreuz, als alle ihr Passah feierten.

•

Du nahmst die Schuld auf Dich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen.

•

Du erstandest vom Tode, als alle meinten, alles sei zu Ende.

==> Jesus ich danke dir, dass Du bist.