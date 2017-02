"Keine auch noch so gelungene politische Rede kann der ewig gültigen Kraft des Evangeliums nahekommen." Ethikprofessor H.M. Kuitert

So klingt die gute Botschaft:

Gott liebt diese Welt. Er liebt jeden Menschen und möchte, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben.

Weil wir gesündigt haben, sind wir getrennt von Gott, und zwar von Geburt an. Ohne das Eingreifen Gottes können wir nicht in den Himmel kommen. Das gilt für die gesamte Menschheit. Sie sind also nicht alleine.

In Römer 3:23 heißt es: “Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.“

In Römer 3:10 heißt es: “Wie geschrieben steht: da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.“

In Römer 6:23a heißt es:“Denn der Sünde Sold ist der Tod;“

Und in Offenbarung 21:8 steht geschrieben: “Die Feigen aber und Ungläubigen , und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt; das ist der zweite Tod.“

Unsere guten Werke, wie viele es auch sein mögen, können uns nicht retten oder davor bewahren, in alle Ewigkeit von Gott getrennt zu sein.

In Epheser 2:8-9 heißt es: “Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch; Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken“, damit sich nicht jemand rühme.

Um von Gott für immer getrennt zu sein, brauchen Sie nichts zu tun. Allein den Sohn Gottes zu ignorieren oder abzulehnen, reicht schon, um einem Menschen den Weg in den Himmel zu versperren. Und die einzige Alternative zum Himmel ist ewige Qual im Feuersee (Offenbarung 20:15; 2. Thess. 1:7-9).

In Johannes 3:18 heißt es: “ Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“

Aber es gibt eine gute Nachricht!

Es gibt einen einfachen Weg, um mit Gott versöhnt zu werden, und zwar völlig umsonst. Gott selbst hat den Weg dafür bereitet durch die Hingabe seines einzigen Sohnes – Jesus Christus. Die Bezahlung für unsere Sünden erforderte ein Blutopfer, und Gott sandte Jesus als Opfer. Er wurde an ein römisches Kreuz genagelt. Dort hat er Sein Blut vergossen, um den Preis für unsere Sünden zu bezahlen. Drei Tage nach seinem Tode ist er dann auferstanden von den Toten und hat sich somit ein für allemal zum einzigen Retter der Menschheit erklärt.

Ihr völliges Vertrauen auf Jesus, d.h. der Glaube an Seinen Tod, Sein Begräbnis und Seine Auferstehung ist Gottes einziger Weg, um in den Himmel zu kommen.

In Johannes 14:6 sagt Jesus: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“

Und in Johannes 3:16-17 steht deutlich geschrieben: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, daß er die Welt richte, sondern daß die Welt durch ihn gerettet werde.“

Die Bibel sagt uns in Römer 10:9-10 klar und deutlich, wie wir gerettet werden können, nämlich: “Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, daß Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, daß ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet.”

Das ist ein kostenloses Geschenk Gottes, denn Er liebt Sie.

In Römer 6:23b heißt es:“Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“

Und in Römer 10:13 steht geschrieben: „Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.“

Sind Sie bereit, in diesem Augenblick zu glauben? Falls ja, sagen Sie es ganz einfach Gott und bekennen Sie Ihm Ihre Sünden – so wie Er es in Seinem Wort verlangt. Ihr Gebet könnte etwa so lauten:

„Gott, ich bekenne Dir, daß ich ein Sünder bin, und ich weiß, daß ich mir den Weg in den Himmel nicht verdienen kann. Ich glaube von ganzem Herzen, daß Jesus am Kreuz gestorben ist, daß Er begraben wurde, und daß Er vom Grabe auferstanden ist. Ich setze mein ganzes Vertrauen darauf, daß Er durch Sein Opfer den vollen Preis für meine Sünden bezahlt hat. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass Du meine Sünden vergeben hast. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft im meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.“