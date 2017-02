Sein Lied „Danke für diesen guten Morgen“ schaffte es 1963 in die Charts. Es wurde mittlerweile in über 25 Sprachen übersetzt. Sogar die Oberspötter und Gottlos-Trasher „Die Ärzte“ brachte in ihren Anfangsjahren Text und Melodie in einer leichten Punkfassung raus. Ruhe in Frieden und danke für deine Lieder.

Die Ärzte – Danke für jeden guten Morgen