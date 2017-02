Rumänien erlebt die grössten Demonstrationen im Land seit Ceausescus Sturz vor 27 Jahren.

Seit zwei Wochen protestiert die rumänische Bevölkerung gegen die geplante Lockerung eines Anti-Korruptionsgesetzes. Sie ziehen zu Hunderttausenden durch die Strassen. Die Rumänen bekommen auf jeden Fall den Arsch hoch.. was man vom deutschen Michel, nicht behaupten kann. as bundesrepublikanische Konsumschweinchen -von den Medien eingelullt und hypnotisiert- hat die Lage noch nicht gerafft. Und in den Medien finden man eher 10 Anti-Trump-Artikel, als ein Bericht über die Ereignisse in Rumänien! Warum wohl? Die Antwort kann sich jeder selbst geben. Auch hier blüht durch die Lobbyisten in Berlin die Korupption ebenfalls auf Kosten der Bürger, indem Gesetze von denen manipuliert werden, zum Nutzen der Konzerne und zum Schaden der kleinen Leute. Glaubt die europäische Politelite etwa es wird in Ewigkeiten so weitergehen? Es sind nicht die aufmuckenden Bürger die die Demokratie gefährden sondern die Politeliten selber, die glauben, über allen Dingen zu stehen und unantastbar zu sein. Es kommen harte Zeiten auf uns zu.

Die Bibel spricht von einer Endzeit. Das sind die Kennzeichen: - Israel existiert wieder als Nation – Hesekiel 11, 17.19-20; Apostelgeschichte 3,19-21 - Juden aus aller Welt werden nach Israel, in die Heimat ihrer Väter einwandern – Sacharja 8,7-8; Jeremia 32,37-38 - Gewaltige Erdbeben und Stürme – Markus 13,8 - Pestilenzen und Seuchen – Lukas 21,11 - Hungersnöte – Markus 13,8 - Lieblosigkeit – Matthäus 24,12 - Unglaubliche Raffgier – Matthäus 24,12 - Der Hass gegen Israel wird zunehmen – Sacharja 12,2 - Jerusalem wird zum «Taumelbecher der Nationen» – Sacharja 12,3 - Die Zeit erkennen – Markus 13,23; Römer 13,11-14