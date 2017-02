Sicherheitskonferenz? Ohne Gott, keine Sicherheit.

Heute ist wieder die Sicherheitskonferenz, es gibt dort nicht nur die üblichen Demos, es wird auch auf den Straßen Münchens das Evangelium verkündigt.

Da dachte ich an Psalm 2: Warum toben die Völker, warum machen die Nationen vergebliche Pläne?



Die einen treffen sich mit tausenden Demonstranten, und machen einen lärmigen Aufstand und die anderen, die Elite, trifft sich im Bayerischen Hof bei Kaviar und Sekt und plant dummes Zeu, dass sie selber nicht verstehen. Beides vergeblich.



Der Herr sagt zu beiden in Vers 4: Doch er, der im Himmel thront, lacht, der Herr verspottet sie.

Genau so ist es!!!

Das Einzige, was uns wirklich etwas bringen wird, ist zu glauben, dass Jesus der Erlöser ist, und wer ihn aufnimmt, der wird Frieden mit Gott bekommen.

Das hält in Ewigkeit.